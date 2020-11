Portrait de Thierry Miller – Le pionnier du ping pong suisse a toujours haï la défaite Le pongiste de 54 ans a quitté sa famille et la Suisse à 14 ans pour vivre sa passion. Dans sa carrière, il a notamment battu le No 1 un chinois et un champion olympique. Pierre-Alain Schlosser

Thierry Miller dans sa maison de Bulle. Jean-Paul Guinnard/24 heures

Dans la vie, il y a ceux qui attendent que le bonheur arrive de lui-même. Et il y a ceux qui vont directement se servir. Thierry Miller fait partie de la deuxième catégorie. Lorsqu’il désire quelque chose, il se donne les moyens de l’obtenir. Ainsi, à 14 ans, cet enfant de Cologny était déjà No 1 suisse de tennis de table chez les élites. Une position qu’il occupera jusqu’à l’âge de 42 ans. Et pourtant, peu de structures étaient mises en place par la fédération pour faire grandir ce talent national.

«J’adore gagner, mais je déteste encore plus perdre.» Thierry Miller, multiple champion de Suisse de tennis de table