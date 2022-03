Mon animal et moi – Le pigeon «Pupuce» est un aventurier un brin jaloux C’est un pigeon domestiqué d’un blanc splendide. Plusieurs fois rescapé, l’oiseau vit des jours heureux au milieu des mayens valaisans. Sébastien Jubin

Maude et Pupuce, le pigeon adopté tout bébé. YVAIN GENEVAY / TAMEDIA

La blancheur immaculée sur les cimes valaisannes se marie à merveille avec le plumage de Pupuce, «le plus beau pigeon du monde». Sa maîtresse est aussi sa sauveuse. Elle s’appelle Maud Délèze et vit dans les mayens de Conthey, aussi loin que près de tout. À 23 ans, cette agricultrice de métier entretient une magnifique volière où s’épanouissent des poules, des faisans, colombes et autres bêtes à plumes. Mais un pigeon domestiqué, voilà un phénomène plutôt rare.