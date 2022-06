D’année en année, et même de trimestre en trimestre, la Banque nationale suisse observe l’évolution du marché hypothécaire et, à travers lui, celle du marché immobilier. L’enjeu est de taille, numériquement s’entend, puisque les prêts hypothécaires forment l’essentiel du crédit bancaire pour les banques qui s’y livrent, et que l’endettement hypothécaire par tête d’habitant dépasse pratiquement tout ce qui se passe ailleurs.

Il y a donc deux excellentes raisons de suivre de près la chose: si un fait nouveau quelconque déplace d’un pouce le curseur des risques encourus par les uns (les banques) et les autres (les emprunteurs), des sommes considérables de créances et de dettes peuvent se mettre en mouvement.

Le souvenir cuisant de la crise immobilière déclenchée à la fin des années 80 par un resserrement monétaire moins soudain qu’inattendu a certes rendu les banques plus prudentes et les autorités de surveillance plus attentives aux risques. Mais rien n’y fait: le crédit hypothécaire continue de croître plus vite que la musique, et les ménages de s’endetter au-delà de ce qui, pour une part d’entre eux que la BNS, allez savoir pourquoi, ne se hasarde plus à évaluer publiquement, représente une part supportable du revenu disponible.

«L’endettement hypothécaire par tête d’habitant dépasse tout ce qui se passe ailleurs.»

Considérons les chiffres. En l’espace de dix ans (de 2012 à 2021), la dette hypothécaire des ménages a gonflé d’un bon tiers, pour atteindre 900 milliards de francs, quand le produit intérieur brut n’augmentait que de 17% à 742 milliards. En face de ce gros passif, il y a bien entendu un actif immobilier de dimensions respectables, de l’ordre de 2382 milliards, en progression, lui, de presque 45%! La fortune des Suisses n’est donc pas une légende.

Il n’empêche que cet épais matelas de richesse matérielle ne dit rien de sa distribution certes inégale entre possédants et démunis, mais bien plus dangereusement encore répartie, sous l’angle des risques s’entend, entre anciens et nouveaux propriétaires. C’est surtout la situation à la marge, celle où évoluent les «primo-accédants» en langage bancaire, qui mérite attention. Après une décennie de taux bas qui laissait entrevoir la possibilité enfin de se hisser à portée d’un vrai chez-soi, ne voilà-t-il pas que les calculs sont chamboulés par une hausse de tous les facteurs déterminants: ces taux hypothécaires qui doublent d’un coup, et ce n’est pas fini, des coûts de construction qui s’envolent, et des cautèles, qu’elles soient réglementaires, prudentielles ou conjoncturelles (le retour au 30 septembre du volant anticyclique de fonds propres), qui obstruent quasi totalement l’accès au crédit bancaire pour une majorité de jeunes ménages.

Et puis, pour bon nombre de ceux qui se sont crus protégés par des emprunts à taux fixe, et plus largement pour tous ceux qui, par un atavisme bien helvétique, s’en sont tenus à la pratique consistant à ne pas amortir, ou si peu, leur dette hypothécaire, pour tous ceux-là, le retour de flamme va se faire douloureusement sentir, si l’inflation, qui, par ailleurs, s’en prend sans ménagement aux charges courantes et aux coûts d’entretien devait aller s’accélérant et continuer, on peut le craindre, de ronger les revenus disponibles.

Une cassure franche des prix de l’immobilier résidentiel ne semble pas se profiler, tant la demande demeure forte et l’offre, presque totalement inélastique, comme la qualifie la BNS, peu susceptible d’augmenter. Il n’empêche, on vous l’a dit, qu’une extrême vigilance s’impose et que le jeu dangereux auquel s’adonnent certains établissements bancaires en «frisant le code» pour accroître leur part de marché justifierait une remise au pas que les autorités de surveillance (FINMA, BNS) sont peut-être en train de préparer et, cas échéant, ne devraient pas hésiter à engager.

Marian Stepczynski Pierre Albouy

