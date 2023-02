LIVRES | 20% de rabais pour les abonnés – Le piège de papier Un roman ardent à la trame tendue qui explore le milieu courtisé du monde des lettres et des prix littéraires, et aborde avec talent l’imposture en écriture. L’histoire, surtout, d’une amitié exclusive et excessive, qui avance irrémédiablement vers sa chute.

Le piège de papier DR

Elles ont presque vingt ans quand elles se retrouvent sur les bancs de l’Université et se découvrent de troublants points communs. La méfiance initiale fait vite place à une complicité sans faille. Les deux jeunes femmes noueront une amitié amoureuse, vivant un véritable Éden, inventant leur monde, le modelant au gré de leurs imaginations fécondes, se cachant derrière des identités fictives, aiguisant sans le savoir leurs ruses d’écrivaines. Ce qu’elles deviendront. Autrices, mais aussi rivales.



Suite à une série de trahisons dont on ne sait jamais si elles naissent de l’esprit troublé de la narratrice pour qui fiction et réalité ne semblent faire qu’un, celle-ci s’emploie à se venger de son double dont elle jalouse le succès. Elle imagine alors un stratagème dangereux. Un piège de papier qui se refermera sur elle comme un origami aux multiples plis…



Un roman ardent à la trame tendue qui explore le milieu courtisé du monde des lettres et des prix littéraires, et aborde avec talent l’imposture en écriture. L’histoire, surtout, d’une amitié exclusive et excessive, qui avance irrémédiablement vers sa chute.

L’auteure

Kyra Dupont Troubetzkoy, née en 1971, est titulaire d’une double maîtrise en relations internationales et journalisme. Son attrait pour les causes humanitaires et environnementales l’entraîne au Cambodge comme grand reporter en 1996; productrice pour le correspondant de CNBS Asia, elle y réalise un long métrage documentaire. Après de nombreuses collaborations en presse écrite, radio et télévision en France, aux Etats-Unis et en Suisse, elle prend la tête de la rubrique internationale d’un grand quotidien suisse. En 2007, elle se lance à plein temps dans l’écriture et publie entre autres: Petit essai assassin sur la vie conjugale (Éditions Luce Wilquin, 2011), Perles des Emirats, Qui sont ces femmes derrière le voile? (Éditions du Moment, 2014), ou encore A la frontière de notre amour (Favre, 2020).

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 23.–*

Prix lecteurs: Fr. 29.–*

De Kyra Dupont Troubetzkoy

Format: 13 x 22 cm, 200 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvrage également en vente en librairies.

* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 6.–.