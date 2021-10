Santé – Le pied-main-bouche, l’autre virus qui circule à Genève Cette infection courante et bénigne est de retour, surtout chez les petits enfants. Sophie Simon

De petits boutons rouges sur les mains sont l’une des caractéristiques du syndrome pied-main-bouche. GETTY IMAGES

Fièvre modérée, mal de gorge, petits boutons rouges sur les mains, les pieds, les fesses. Tels sont les désagréments endurés par de petits Genevois en ce moment, atteints du syndrome pied-main-bouche. Cette maladie qui touche surtout les enfants en âge préscolaire, mais peut aussi atteindre les plus grands et les adultes, n’est pas à déclaration obligatoire. Ainsi aucune analyse épidémiologique n’est effectuée par la Direction générale de la santé.

Le docteur Serge Abramowski, pédiatre pour le service de santé de l’enfance et de la jeunesse, confirme qu’il y a effectivement «un certain nombre de cas», sans pouvoir les chiffrer. «Les choses reprennent leur cours normal, l’an dernier au moindre symptôme les enfants devaient rester à la maison, donc les virus circulaient moins. Le pied-main-bouche survient en général pendant la période estivale. Là on a eu un été indien, je pense que ces températures ont peut-être favorisé la contagion.»