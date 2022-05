Scène de guerre – Le pianiste qui réchauffe le cœur des réfugiés de Medyka À la frontière polonaise transitent des milliers d’Ukrainiens et d’Ukrainiennes chassés de leur pays par la guerre. Davide Martello joue pour eux, sur un piano construit de ses mains. Reportage. Alessia Manzi

Davide Martello, le «pianiste de la paix», joue pour les réfugiés. Giacomo Sini

Le soir est presque tombé sur Medyka. Dans le ciel clair, un drone apparaît de temps en temps. Dans les rares moments de silence, cependant, lorsque le bourdonnement de la foule diminue, on entend le vrombissement d’un avion contrôlant l’espace aérien. Depuis que la guerre entre l’Ukraine et la Russie a éclaté, des milliers de personnes arrivent chaque jour dans ce village composé de maisons basses et de ruelles, attendant de monter dans un bus pour Przemyśl, autre petite ville polonaise devenue ces dernières semaines l’épicentre de l’hospitalité dans le pays.