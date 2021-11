Disparition d’un grand témoin – Le photoreporter Tom Stoddart est décédé Le Britannique a couvert la plupart des grands événements du monde des quarante dernières années. Son travail a été publié par les plus grands magazines et a été primé à plusieurs reprises. OBO

En couverture de son livre sur les femmes, une image iconique du photographe britannique.

Le grand public ne connaît pas son nom. Mais chacun a déjà vu une de ses images. Tom Stoddart, photoreporter britannique est décédé à l’âge de 86 ans d’un cancer, apprenait-on sur son compte Twitter. Stoddart fait partie de ces reporters qui ont ouvert les yeux du public sur quelques grands moments de l’histoire, grâce à des images iconiques et couvert des conflits au péril de leur vie. Respecté par ses pairs, publié par les plus grands journaux et magazines du monde,

Stoddart se trouvait à Beyrouth en 1982 lorsque les forces israéliennes ont bombardé la base assiégée de l’OLP de Yasser Arafat. Il assistait à la chute du mur de Berlin en 1989, à l’élection du président Nelson Mandela et au siège de Sarajevo. Il a été gravement blessé en 1992 en couvrant les combats en Bosnie, tandis qu’en 1997, il a suivi la campagne électorale historique de Tony Blair et se trouvait sur le ferry de Staten Island lorsque le World Trade Centre a été détruit en 2001.

«J’ai vu beaucoup de choses horribles, mais j’ai aussi vu beaucoup de choses fantastiques et belles», déclarait-il à l’«Evening Standard» en 2019. Laurent Guiraud, photographe de la «Tribune de Genève», très admiratif du travail de Stoddart, l’a croisé à deux reprises et parlé avec lui. Il se souvient d’un confrère très abordable, humain et humaniste. «C’était un homme des plus doux, altruiste, compatissant et drôle qui nous a quittés. Son héritage est une vie entière de photographies qui nous ont choqués et ont changé notre regard», confiait son ami photographe Richard Baker.

Son travail sur la pandémie de sida en Afrique a été salué par le POY World Understanding Award en 2003. La même année, ses photos des Royal Marines britanniques au combat, pendant l’opération «Tempête du désert en Irak, ont été récompensées par le prix Larry Burrows de la photographie de guerre exceptionnelle. Son livre iWITNESS a été distingué comme le meilleur livre de photographie publié aux États-Unis et sa première grande exposition à Londres en 2012 a attiré près d’un quart de million de spectateurs.



