Jeux vidéo – Le phénomène Fortnite va se retirer de Chine Epic Games a annoncé la fin de son célèbre jeu sur le territoire chinois, alors que les autorités épinglent le secteur pour son côté addictif.

Lancé en 2017, "Fortnite" est l'un des jeux les plus populaires au monde, avec plus de 350 millions d'utilisateurs. Dans sa version chinoise, les contenus violents, obscènes ou sensibles politiquement sont strictement encadrés. (photo d’archives) KEYSTONE/EPA/JASON SZENES

Le jeu phénomène Fortnite, qui réunit en ligne des millions d’adeptes à travers le monde, va se retirer de Chine, a annoncé son éditeur Epic Games, au moment où le pouvoir communiste serre la vis au secteur du numérique.

Les autorités chinoises, qui se montrent particulièrement pointilleuses sur les questions de concurrence et de données personnelles, ont épinglé plusieurs poids lourds du secteur pour des pratiques jusque-là largement tolérées.

Celui des jeux vidéo, qui représentent en Chine une importante manne financière mais sont décriés pour leur côté addictif chez les jeunes, n’a pas été épargné.

Limite drastique

En août, les autorités ont imposé une limite drastique de 3h de jeux vidéo par semaine aux moins de 18 ans, alors que certains pouvaient passer des journées scotchés à leur écran.

Dans ce contexte, l’éditeur américain de Fortnite va fermer définitivement la version chinoise du jeu, a-t-il indiqué.

«Le 15 novembre à 11h, nous éteindrons les serveurs du jeu et les joueurs [en Chine] ne pourront plus se connecter», a écrit dimanche Epic Games dans un communiqué.

Déjà depuis lundi, le jeu n’accepte plus de nouveaux joueurs en Chine, précise l’entreprise, qui compte parmi ses actionnaires le géant chinois de l’internet Tencent.

«Fortnite», est l’un des jeux les plus populaires au monde, avec plus de 350 millions d’utilisateurs, soit plus que la population américaine.

Version censurée

Lancé en 2017, Fortnite est un jeu dit de «battle royale», où les participants cherchent à être le dernier survivant.

Le jeu dispose d’une version spécifique en Chine où les contenus violents, obscènes ou sensibles politiquement sont strictement encadrés.

Si le téléchargement de Fortnite est gratuit, il génère des milliards de revenus avec l’achat par les joueurs de contenus additionnels, comme des tenues et des mouvements de danse, pour leurs personnages.

Le jeu est ainsi rapidement devenu un phénomène mondial, au point que certaines parties sont désormais suivies en direct par des millions de spectateurs.

Avatar d’Ariana Grande

Fort de cette audience, Fortnite s’ouvre ces derniers mois à des collaborations avec des célébrités qui apparaissent ponctuellement dans le jeu sous forme d’avatars.

C’est le cas de la chanteuse américaine Ariana Grande qui avait interprété, à travers son avatar, quelques-uns de ses morceaux le temps d’un week-end cet été.

Epic Games avait déjà lancé des événements avec le rappeur américain Travis Scott et la star du foot brésilienne Neymar.

Citant un «environnement difficile», le réseau social professionnel LinkedIn de Microsoft a lui aussi annoncé le mois dernier son retrait prochain de Chine.

ATS

