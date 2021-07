Grand Conseil – Le peuple votera sur le principe de la destitution d’un conseiller d’État Les députés ont adopté jeudi le projet de loi constitutionnelle, mais pas encore la loi d’application. Eric Budry

Le Grand Conseil a adopté jeudi à la quasi-unanimité l’inscription dans la Constitution du principe d’un mécanisme de destitution d’un conseiller d’État. MAGALI GIRARDIN

Le Grand Conseil, et encore plus le Conseil d’État, ne veut plus qu’une affaire comme celle de Pierre Maudet provoque une interminable crise institutionnelle. Pour l’éviter, les députés bûchent sur un mécanisme de destitution d’un membre du gouvernement pour perte de confiance et arrivent à bout touchant. Jeudi, c’est le volet constitutionnel qui a été adopté par 92 voix contre 1 et 1 abstention. La loi d’application, plus précise, a, elle, été renvoyée une nouvelle fois en Commission des droits politiques pour un ultime affinage.

Peu importe, ce n’est que partie remise et la population peut déjà se préparer à se prononcer sur la question, toute modification constitutionnelle lui étant obligatoirement soumise. Fondamentalement, le mécanisme se fonde sur le principe qui dit que «ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le défaire», comme l’a rappelé le député MCG Christian Flury, rapporteur de la commission.