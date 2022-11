Pierre Maudet a été définitivement condamné pour acceptation d’un avantage, soit un voyage d’une valeur de plus de 50’000 francs à Abu Dhabi en 2015. Le Tribunal fédéral, plus haute instance judiciaire en Suisse, a cassé la décision prise par la chambre pénale d’appel genevoise, qui elle-même avait réfuté la condamnation en première instance de l’ancien conseiller d’État.

Le feuilleton judiciaire s’arrête donc là, un recours à une instance internationale semblant exclue. Pierre Maudet est coupable et sera sanctionné selon une peine qui doit encore être définie. Mutisme général dans le camp Maudet. On devra donc se contenter de quelques lignes de tweets de l’un de ses avocats: «…faute pour Pierre Maudet de disposer en 2015 déjà d’un arrêt de principe aussi restrictif, on ne peut pas sérieusement lui reprocher de ne pas avoir su apprécier plus précisément si son voyage était ou non interdit par le droit suisse.» En d’autres termes, le politicien ne pouvait respecter le droit avant qu’il ne soit dit. Curieuse interprétation de la décision du TF qui s’est contenté de briser le lien qu’avait établi l’instance précédente entre octroi et acceptation davantage.

«La décision du TF est limpide et remet la justice au milieu du village.»

Même sans preuve établie que les «sponsors» du voyage ont offert leur cadeau avec l’espoir de bénéficier d’un quelconque autre service en retour, l’acceptation de l’avantage (le voyage) fut et reste condamnable. Le politicien genevois ne pouvait pas l’ignorer. Même le plus naïf et mal informé des maires de commune sait qu’un cadeau à 50’000 francs accordé à sa famille est potentiellement illégal.

Ce type davantage relève de la corruption, comme le rappelle le SECO dans une brochure d’information de 2008 déjà destinée aux entreprises suisses actives à l’étranger: «Par corruption, on entend tout abus d’une position de confiance afin d’obtenir d’un avantage indu». Pas besoin d’avoir fait des études de droit comme Pierre Maudet pour savoir que la corruption constitue un délit. La décision du TF est limpide comme de l’eau de source et remet la justice au milieu du village. Elle ne fait que corroborer le fait qu’en acceptant cette invitation du prince émirati le conseiller d’État se rendait redevable (ou corruptible) jusqu’à la fin de son mandat face à ces trop généreux donateurs. La responsabilité de l’État de Genève était engagée. Et maintenant? Légalement, rien n’empêche l’ex-PLR et fondateur du parti «Libertés et justice sociale» de maintenir sa candidature aux élections 2023 au Conseil d’État. Un condamné est éligible et Pierre Maudet, du moins selon ses déclarations télévisées à l’occasion de son annonce de candidature, entend bien user de cette possibilité légale.

Il est piquant de voir le mot «justice» figurer au fronton de son nouveau parti, lui qui l’a bafouée, lui qui, en plus, a fait du mensonge à répétition sa marque de fabrique. Mais il a qualifié cet idéal de «justice». Il la veut «sociale». Nuance qui ne tient pas du hasard. La justice sociale vise à l’égalité des droits et des opportunités pour tous et pour tous les peuples. Jusque là, tout va bien. Mais le politicien va plus loin et retourne le concept. La société doit bénéficier de la justice, mais en plus elle est censée rendre justice. Dans cette logique, il appartient aux citoyens de dire la justice in fine, non pas au Tribunal fédéral. Cette tentative de rédemption par le peuple relève du populisme le plus pur. Trump et bien d’autres en ont abusé avant lui. Avec eux, il partage le mépris des institutions et de ceux qui les servent, à commencer par ses anciens collègues de gouvernement. Renvoyé dans les cordes, acculé, l’animal politique compte sur le peuple pour le blanchir. S’il échoue, essayera-t-il Dieu?

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse

