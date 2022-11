Face à la violence, il est souvent difficile de ne pas détourner les yeux. Mais que faire quand elle se trouve sur votre écran à l’heure de grandes écoutes? «Tocard, espèce d’abruti, t’es qu’une merde», ces insultes ont été proférées jeudi passé par Cyril Hanouna au député de La France insoumise Louis Boyard.

Ces échanges virulents ne sont pas rares, c’est même ce qui fait vivre l’émission «Touche pas à mon poste». À chaque clash, de nouvelles limites se franchissent avec cette fois un élu qui est pris à partie. «Si tu es député, c’est grâce à nous», lui a balancé l’animateur, se plaçant comme toujours en fervent défenseur du peuple. Mais la population ne mériterait-elle pas d’être représentée par quelqu’un qui n’utilise pas la haine et le buzz comme principal fonds de commerce?

Dans «TPMP», il faut en découdre, provoquer. On n’y invite pas que les élites, mais aussi bien des «gilets jaunes», des politiciens d’extrême droite, M. et Mme Tout-le-monde, en passant par des antivaccins. Certes, toutes ces opinions radicales et opposées peuvent donner l’impression d’une pluralité d’opinions. Mais le résultat est autre: les arguments des invités se retrouvent inaudibles, car leur présence ne sert qu’à nourrir la machine à scandales.

Il est juste de s’attaquer à l’élitisme. Là où le génie de Cyril Hanouna surgit effrontément, c’est qu’il réussit à nous faire oublier qu’en tant que millionnaire il fait partie intégrante de cette caste, n’hésitant pas une seconde à défendre son patron, le milliardaire Vincent Bolloré.

Ce n’est pas la dernière polémique autour de ce fascinant personnage. Nous pourrions agir avec impulsivité – comme «Baba» – et éteindre son poste. Et si la meilleure arme était de décortiquer le système Hanouna? Quand le masque tombe, le charme se rompt.

