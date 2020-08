Révolution biélorusse – Le peuple dans la rue, Loukachenko dans le déni Le président apparaît de plus en plus seul à la tête de l’État. La menace d’une intervention russe ne semble plus avoir d’effet sur les foules de manifestants. Justine Salvestroni Envoyée spéciale à Grodno

Des manifestants anti-Loukachenko tiennent un drapeau géant aux couleurs de l’opposition, lors d’un rassemblement à Minsk, dimanche 16 août. Sergei GAPON / AFP

Semaine noire pour Alexandre Loukachenko: le nombre de manifestants qui demandent son départ ne cesse d’augmenter, et les démissions continuent, dans tous les secteurs. Dans les services secrets, au sein de la police, de l’armée, mais aussi chez les diplomates, de plus en plus nombreux sont ceux qui reconnaissent Svetlana Tikhanovskaïa comme la présidente légitime de la Biélorussie. L’opposante, en exil forcé en Lituanie, perdante de la présidentielle du 9 août, après un scrutin truqué, a déjà lancé sa contre-attaque et créé un conseil pour préparer la transition. Franak Vicorka, un journaliste et opposant biélorusse, dit recevoir «des informations sur des actes de sabotage de la part de la police, dont beaucoup ont démissionné. Les services secrets discutent avec l’opposition. Les officiels demandent des garanties.»