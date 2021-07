Mouvement de protestation – «Le peuple cubain est à bout de forces» Roberto Guerra Perez, un journaliste dissident, a dû fuir La Havane après avoir été emprisonné. Il évoque depuis les États-Unis les causes des manifestations historiques. Jean-Cosme Delaloye New York

La population cubaine est descendue dans la rue ce week-end pour protester contre le gouvernement du président Miguel Diaz-Canel. KEYSTONE

Sa seconde incarcération fut celle de trop. Après avoir passé des années à dénoncer la dictature cubaine depuis son minuscule studio de La Havane qu’il avait transformé en agence de presse, Roberto Guerra Perez a finalement dû se résoudre à fuir Cuba en 2016 pour se réfugier aux États-Unis. Ces derniers jours, le journaliste d’opposition âgé de 43 ans a suivi le mouvement de protestation dans son pays d’origine avec un mélange d’admiration, d’espoir, de peur et avec aussi un «sentiment d’impuissance». «Le peuple cubain est à bout de forces», affirme-t-il. «Les manifestations sont sans précédent, car il s’agit d’une mobilisation spontanée de la population et non pas d’une initiative des mouvements d’opposition au régime communiste.»