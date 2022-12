Le plafonnement des prix, et par ce biais des quantités exportables de pétrole russe, arme non létale concoctée par les alliés occidentaux et mise en œuvre depuis le 5 décembre en réponse à l’agression scélérate des troupes poutiniennes contre l’Ukraine, s’avère plus compliqué que prévu. L’intention est louable, puisque les ventes de brut et de produits pétroliers constituent pour le Kremlin, à 20% de son produit intérieur brut, le principal moyen de financer son effort de guerre. Mais le propre de sanctions de cette nature est qu’elles amènent leur destinataire à explorer, non sans un certain succès, les échappatoires possibles, en même temps qu’elles risquent de bouleverser le marché du brut dans son ensemble, avec des conséquences qui ne sont pas forcément celles qu’avaient imaginées leurs initiateurs.

L’équation est en effet à plusieurs inconnues. D’abord, la part russe de la production mondiale (un peu plus de 10%) et des exportations (11%) de pétrole est suffisante pour en influencer plus que marginalement le prix, à la différence de ce qu’il adviendrait si des pays producteurs de moindre importance – comme le Congo, le Ghana ou le Gabon par exemple, produisant chacun à peine 200 milliers de barils par jour (kbbl/j)* – étaient semoncés de la même manière. Aussi, la tentative de réduire les recettes que la Russie tire de son pétrole en en bloquant les exportations risque simultanément de faire monter les cours mondiaux du brut (puisqu’il s’agit d’un bien essentiellement fongible), ce qui serait l’exact contraire du but recherché.

«On n’observe pas encore, dans les populations occidentales, de véritables velléités de renonciation au confort.»

De plus, les circuits alternatifs, difficilement repérables, acheminant les livraisons russes à des pays qui ne respectent pas les décisions d’embargo, offriront de même à l’exportateur des rentrées de devises non limitées par le plafond de 60 dollars le baril fixé par Bruxelles, le G7 et l’Australie. L’Occident mise certes beaucoup sur les contraintes administratives et financières (services d’assurance, de courtage, de financement) liées au transport du brut par voie maritime ou terrestre pour faire respecter l’ukase, mais le marché gris que la Russie, forte de son vaste territoire et de l’opacité de ses relations avec son étranger proche, ne se privera pas d’organiser, échappera sans doute en bonne partie au contrôle des escouades d’inspecteurs occidentaux. L’attitude de la Turquie qui, maîtrisant le verrou des Dardanelles, donne ou non son feu vert à la sortie des «navires fantômes» bloqués en mer Noire, sera révélatrice à cet égard.

Faire en sorte d’interdire les ventes russes de pétrole aux conditions du marché et d’en autoriser simultanément l’exportation à bas prix vers les pays les moins favorisés, sans priver pour autant les grands utilisateurs que nous sommes d’un accès suffisant et à des coûts si possible inchangés à une énergie essentielle, tient de la quadrature du cercle, comme l’écrivait il y a quelques jours «The Economist». Le seul moyen vraiment efficace de stopper la Russie dans son élan destructeur serait de parvenir à réduire drastiquement notre consommation de pétrole et de ses dérivés. Or, non seulement les puissances émergentes de son flanc oriental – Inde, Sud-Est asiatique et bien sûr Chine – ne sont pas disposées à freiner la leur, mais on n’observe pas encore, dans les populations occidentales, de véritables velléités de renonciation au confort. Triste tropique.

Marian Stepczynski Afficher plus Chroniqueur économique PIERRE ALBOUY

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.