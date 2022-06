Carnet rose – Le petit rhinocéros indien Tarun a vu le jour au zoo de Bâle Né le 13 mai, Tarun est désormais prêt à rencontrer les visiteurs. Sa mère et lui se portent bien, annonce mercredi le parc.

Pendant deux à quatre mois, Tarun restera en compagnie de sa mère Quetta uniquement. Ensuite, il découvrira les autres membres du groupe de rhinocéros indiens du zoo de Bâle. KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le zoo de Bâle célèbre un heureux événement parmi ses rhinocéros indiens. La femelle Quetta a mis bas le petit Tarun le 13 mai. Les visiteurs du parc peuvent désormais l’apercevoir en compagnie de sa mère.

Fermetures passagères possibles

Pendant près de trois semaines, la maison des rhinocéros indiens est restée fermée au public pour offrir du calme à la mère et au petit. Les visiteurs peuvent désormais les découvrir ensemble, sous réserve de nouvelles fermetures passagères pour le bien du duo mère-fils.

La mère et son petit sont restés à l’abri des regards pendant près de trois semaines. Les visiteurs du zoo bâlois peuvent désormais les apercevoir. KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Tarun boit le lait de sa mère, mais ne mange pas encore de nourriture solide. Son poids augmente de deux kilos par jour. Le petit sera introduit au sein du groupe de rhinocéros à l’âge de 2 à 4 mois. D’ici là, il restera uniquement en compagnie de sa mère.

Trois autres rhinocéros indiens vivent dans le parc zoologique dont le père de Tarun, Jaffna, âgé de 28 ans. Le zoo de Bâle dirige l’élevage de rhinocéros indiens en captivité et coordonne le programme européen de maintien de l’espèce.

Espèce menacée

Les zones herbeuses et humides du Népal et de l’Inde constituent leur milieu naturel. Ils y vivent dans des parcs nationaux. À l’image des autres rhinocéros qui vivent en Afrique, leur espèce est menacée par la disparition de leur espace de vie et par le braconnage.

La population actuelle de rhinocéros indiens compte environ 4000 individus dans la province indienne d’Assam. Un projet soutenu par le zoo de Bâle a permis de la faire croître sensiblement ces quinze dernières années.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.