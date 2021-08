Issu d’une scission du SSP – Le petit nouveau du syndicalisme genevois reste marginalisé Malgré des succès, Avenir syndical, fondé en mai 2020, est tenu à l’écart par les employeurs et par ses pairs. Marc Bretton

Manifestation des syndicats, contre Swissport en janvier dernier avec les représentants du SSP et d’Avenir syndical. MAGALI GIRARDIN

Avenir syndical (AS) finit sa première année en fanfare. En juillet, le mouvement s’est illustré dans une grève au sein de Swissport, entreprise qui gère notamment l’embarquement et les bagages des passagers de Cointrin. Lancée sans préavis, elle a pris de court l’employeur et même les syndicats traditionnels du site, le Syndicat du secteur public (SSP) et celui des transports (SEV). Le succès est au rendez-vous. Un accord a été signé avec la direction le 21 juillet, qui met (provisoirement?) fin à trois ans de conflit.

Le savoir-faire du plus jeune syndicat du canton n’est guère étonnant. Fondé en mai 2020, AS est animé par de vieux routiers, dont Yves Mugny, ancien secrétaire syndical au SSP et à Unia, et David Andenmatten, ancien secrétaire syndical du SIT, puis du SSP. Entourés de membres déterminés – «fanatisés», accusent ses détracteurs – ils tentent de s’implanter et de convaincre les syndicats historiques de leur faire une place. Pas simple, quand on a qualifié au moment de sa création ces organisations de «structures conventionnelles, prises par leurs querelles internes et des besoins le plus souvent liés aux appareils syndicaux eux-mêmes [et qui] ne sont plus à même de répondre aux réelles préoccupations des travailleurs». Par opposition, AS serait une organisation proche du terrain, elle.