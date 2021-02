Expulsion des criminels étrangers – Le pervers ne sera pas renvoyé en Syrie Le Tribunal cantonal vaudois a rejeté un appel du Parquet portant sur l’expulsion d’un exhibitionniste reconnu coupable d’attouchements. Benjamin Pillard

Le Syrien avait touché la cuisse d’une fillette de 4 ans avec son sexe, dans les WC de ce refuge. C’était en été 2019. Benjamin Pillard

Les chiffres publiés l’été dernier par l’Office fédéral de la statistique avaient suscité une vague d’indignation. Près de quatre ans après son entrée en vigueur, il avait été établi que l’initiative UDC sur le renvoi des criminels étrangers n’est appliquée dans les faits que dans six cas sur dix (58%). Voire moins: cette moyenne nationale s’appuyant sur les seules décisions pénales, et non sur les expulsions effectives, certains pays refusant d’accueillir leurs ressortissants. Il s’est en outre avéré qu’en Suisse romande, seule la justice genevoise fait office de bon élève en ne renonçant au renvoi que dans deux cas sur dix.