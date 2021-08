Lutte contre le Covid à Genève – Le personnel soignant non vacciné devra se faire tester Les employés travaillant dans des établissements de soins et en contact avec des patients devront bientôt effectuer des tests de dépistage s’ils ne sont pas vaccinés, a annoncé mercredi le conseiller d’État Mauro Poggia.

Genève sera le premier Canton à imposer des tests au personnel soignant non vacciné. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Gaetan Bally

À Genève, les employés non vaccinés contre le Covid-19 travaillant dans les établissements de soins et en contact avec les patients vont bientôt devoir se soumettre à des tests. Cette mesure a été annoncée par le conseiller d’État genevois Mauro Poggia dans une interview accordée mercredi à l’hebdomadaire «GHI».

«Il est de la responsabilité de l’institution de ne pas laisser des malades vulnérables dans le doute quant aux potentiels dangers représentés par les soignants non vaccinés qui s’occupent d’eux», précise le magistrat responsable du Département de la santé du Canton de Genève.

Mauro Poggia a annoncé la nouvelle mesure ce mercredi dans une interview accordée au «GHI». (Photo d’archives) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

«Nous serons le premier Canton à imposer cette mesure en Suisse», ajoute Mauro Poggia. Les modalités d’application de cette obligation de test pour le personnel soignant non vacciné doivent encore être définies. Aux HUG (Hôpitaux universitaires de Genève), la couverture vaccinale des effectifs atteint environ 65%.

Faible taux de vaccination

Pour l’ensemble de la population genevoise, la proportion des personnes qui ont reçu deux doses de vaccins s’élève aujourd’hui à environ 53%. Pour Mauro Poggia, ce faible taux par rapport à d’autres pays européens a plusieurs explications. «Il y a ceux qui pensent que le virus n’est pas si dangereux».

«D’autres pensent pouvoir attendre et voir venir». Enfin, Mauro Poggia s’en prend à «ces nouveaux groupes» qui font de la désinformation systématique, qui répandent «les rumeurs les plus farfelues» sur, par exemple, «la perte de fécondité, la modification de l’ADN ou la prolifération de virus rendus plus agressifs par les vaccins».

ATS

