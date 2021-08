Coronavirus à Genève – Le personnel soignant devra choisir entre pass Covid et tests réguliers Le Conseil d’État a annoncé que les soignants non-vaccinés devront se soumettre à un dépistage tous les sept jours. Léa Frischknecht

Sans certificat Covid valable, les soignants devront se soumettre à un dépistage hebdomadaire.

La mesure était en discussion au sein du Conseil d’État, elle est désormais officielle. Dans un arrêté, qui rentrera en vigueur le 23 août prochain, l’exécutif indique que le personnel des établissements médicaux publics et privés de soins stationnaires, des EMS, des établissements pour personnes handicapées (EPH), des organisations de soins et d’aide à domicile (OSAD) et des foyers de jour pour personnes âgées devra disposer d’un certificat Covid-19 valide. Le cas échéant, les employés devront se soumettre à un dépistage tous les sept jours.

Dans son communiqué de presse, le Conseil d’État précise que les institutions citées devront identifier le personnel non-vacciné et organiser les dépistages, sur site ou par mandat externe. À noter que le personnel récalcitrant encourt des sanctions pénales.

Les visiteurs aussi

Dans l’idée de protéger les patients, le Conseil d’État annonce que les visiteurs des institutions médicales devront également présenter un certificat Covid valide, soit la preuve d’une vaccination, d’une guérison ou d’un test négatif. L’arrêté prévoit des exceptions dans les cas exceptionnels où, par exemple, une urgence médicale ne laisse pas le temps aux proches d’effectuer un test.

Développement suit.

