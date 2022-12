Ville de Genève – Le personnel du Grand Théâtre sauve ses indemnités Un accord a été trouvé entre le Conseil administratif et les syndicats concernant le remboursement des frais forfaitaires. Théo Allegrezza

Le personnel du Grand Théâtre avait manifesté devant l’institution en septembre 2022. LAURENT GUIRAUD

Après deux mois de négociations, le Conseil administratif et la commission du personnel du Grand Théâtre sont parvenus à un accord. Les frais forfaitaires seront «maintenus», font savoir les représentants du personnel dans un communiqué commun avec les syndicats SSP et SIT, diffusé vendredi. «Les spécificités relatives au rythme de travail de l’activité scénique et des ateliers ont enfin été reconnues», se félicitent-ils.

Au sein du Grand Théâtre, environ 200 collaborateurs sont employés par la Ville de Genève. Il s’agit, pour l’essentiel, de métiers «techniques», comme les éclairagistes, les machinistes ou les électromécaniciens. Pour se conformer à une recommandation de la Cour des comptes s’agissant des indemnités, l’Exécutif a adopté un nouveau règlement pour l’ensemble des fonctionnaires municipaux, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Préavis de grève retiré

«Après analyse, il s’avère que l’indemnité de fonction du personnel de scène est liée non pas aux horaires, mais à la densité des jours de travail. Elle n’est ainsi pas incompatible avec le nouveau règlement», note Félicien Mazzola, collaborateur personnel du conseiller administratif Sami Kanaan, en charge de la Culture.

Autre élément qui posait problème: l’indemnité concernant les repas. «Le Conseil administratif l’a intégrée», poursuit le porte-parole, précisant qu’un léger «toilettage» des dispositions légales concernées a été nécessaire.

Fin septembre, le personnel avait manifesté aux abords de l’enceinte de la place Neuve. Il avait laissé poindre la menace de se mettre en grève.

Théo Allegrezza est journaliste à la rubrique Genève. Il couvre en particulier l'actualité politique de la ville de Genève. Auparavant, il a été correspondant freelance au Tessin. Diplômé de Sciences Po Paris. Plus d'infos @theoallegrezza

