Ville de Genève – Le personnel du Grand Théâtre menace de faire grève Une manifestation s’est tenue à la place Neuve. Les équipes s’opposent à la suppression de leurs indemnités forfaitaires. Une grève est envisagée le 21 octobre, soir de première. Théo Allegrezza

La manifestation du personnel du Grand Théâtre a débuté aux alentours de 17 h 30, mercredi 28 septembre 2022. LAURENT GUIRAUD

«Notre indemnité, c’est pas un cadeau.» Munie de pancartes, le sifflet à la bouche, une partie du personnel du Grand Théâtre – les techniciens de plateau pour l’essentiel – s’est mobilisée mercredi en fin d’après-midi devant le siège de l’institution, à la place Neuve. Répondant à l’appel des syndicats, une petite centaine de personnes ont manifesté leur opposition à la suppression de leurs indemnités forfaitaires.

Afin de se conformer à une recommandation de la Cour des comptes, le Conseil administratif entend faire entrer en vigueur, le 1er janvier 2023, un nouveau règlement pour l’ensemble des fonctionnaires. Aujourd’hui, les collaborateurs du Grand Théâtre bénéficient d’un forfait mensuel de 708 francs – ou d’un demi-forfait de 410 francs.

Désagréments spécifiques

Cette indemnité a été introduite afin de compenser les désagréments liés à la spécificité du travail entre les murs de l’institution. «On peut aller jusqu’à douze heures par jour, dix jours de suite», rapporte Juan Calvino, président de la commission du personnel de l’institution lyrique. «Ce soir, on finit à 23 heures. Et, demain, on est de retour à 8 heures pour démonter la fosse», raconte un autre collaborateur.

Dans la petite foule qui s’est formée autour du parvis, on trouve des éclairagistes, des machinistes ou encore des électromécaniciens. Si le nouveau règlement prévoit des indemnités par heure de travail supplémentaire, il ne prend plus en compte la pénibilité du travail sur scène, comme le port d’objets lourds, disent-ils. «Qui sait que certains d’entre nous travaillent sans lumière pendant plusieurs heures?» interroge un technicien.

Les manifestants appellent l’Exécutif «à revenir à la table des négociations» avant le 14 octobre. Ou le personnel fera grève le 21 octobre, soir de la première représentation de «Katia Kabanova» de Janácek.

