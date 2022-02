Genève – Le périmètre d’interdiction de la mendicité est tracé Le Conseil d’État exclut les mendiants du périmètre de la rade entre la Perle du Lac et Baby-Plage, lieux à vocation commerciale ou touristique prioritaire. Eric Budry

Le Grand Conseil a adopté en décembre 2021 la disposition pénale sur la mendicité interdisant sa pratique dans de nombreux lieux, notamment dans les zones à vocation commerciale ou touristique prioritaire. PATRICK MARTIN

Le 12 février 2022, soit samedi, entrera en vigueur la disposition de la loi pénale genevoise sur la mendicité. Mercredi, le Conseil d’État a tracé in extremis la zone dans laquelle cette activité sera désormais interdite, ou plus exactement le périmètre dans lequel elle sera prohibée car il est considéré comme un espace «à vocation commerciale ou touristique prioritaire». Il existe en effet beaucoup d’autres lieux où elle sera interdite, la loi votée par le Grand Conseil le 11 décembre 2021 dressant une longue liste de ceux-ci: gares, abords des magasins, des postes, des banques, des cinémas, des parkings, etc.