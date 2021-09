Lettre du jour – Le péril de l’individualisme Courrier des lecteurs

Magali Girardin

Bellevue, 25 septembre

Cette période de pandémie m’inspire un sentiment étrange. La crise sanitaire, qui devrait nous unir, nous divise plutôt.

Il y a ceux qui redoutent la Covid et ceux qui nient sa dangerosité, son existence même. Ceux qui prônent la vaccination et les antivaccins. Enfin, ceux qui défendent une prévention stricte de la transmission et ceux qui refusent les contraintes sanitaires.

Nos autorités naviguent à vue et ménagent la chèvre et le chou. Difficile de cerner une stratégie durable derrière les discours contradictoires et souvent très prudents entendus au quotidien.

La démocratie, qui devrait nous renforcer, nous affaiblirait plutôt. Comme si la recherche permanente du consensus et la crainte d’affronter certains groupes de pression paralysaient nos dirigeants et nos institutions.

C’est le principe du «premier qui bouge a perdu». J’en prends pour exemple «la lutte contre la crise climatique» ou «la défense des accords-cadres avec l’Europe».

Notre jeunesse a pourtant besoin de repères, de projets et d’idéaux solides.

Les périls d’aujourd’hui – la pandémie, le dérèglement climatique, la destruction de la biosphère, l’isolement politique de la Suisse, les conséquences néfastes de l’échec des accords-cadres pour la formation de nos jeunes, la recherche et la technologie en Suisse – pèseront sur l’avenir des générations futures.

La Suisse n’a pas la taille critique pour affronter seule et divisée tous ces obstacles. Ne nous trompons pas, l’individualisme étatique de la Suisse ainsi que celui de certains habitants de ce pays sont des vrais dangers pour notre avenir.

Je prétends qu’il ne peut pas y avoir de solutions sans ouverture, sans solidarité, sans collaboration et sans grands projets collectifs entre nous et avec les autres. Cela devient une urgence!

Jean Daniel Viret

