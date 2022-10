Aménagement festif – Le Père Noël installe déjà son luxueux campement au Jardin anglais Le premier parc du centre-ville ressemble à un plateau de cinéma. On ne lésine pas sur les moyens pour préparer les fêtes de fin d’année. Une logistique de Salon de l’auto, en attendant la neige. Renversant. Thierry Mertenat

Genève, le 29 octobre 2022. Le chantier de montage du marché de Noël bat son plein, week-end compris, au Jardin anglais. PIERRE ALBOUY

On chasse l’été indien et l’on tombe sur un chantier de Noël. Le Jardin anglais, en pleins travaux, brouille encore un peu plus les cartes saisonnières. Les gens s’arrêtent, bouche ouverte, en découvrant les boules géantes suspendues aux arbres, le chalet à fondue qui vient de pousser comme par magie, le Christmas Bar déjà sous toit.