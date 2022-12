Spectacles et loisirs – Le Père Noël attend au Salève les petits du Grand Genève Le Hameau du Père Noël et le Grand Parc de Noël, en Haute-Savoie, proposent de nouvelles animations pour les familles. Fabrice Breithaupt

Le Hameau du Père Noël et le Grand Parc de Noël, entre les communes haut-savoyardes de Saint-Blaise et d’Andilly, offrent une ambiance féerique aux portes de Genève. LUCIEN FORTUNATI

Pour le Père Noël et ses lutins, ces dernières semaines ont été le rush. Et cela va encore s’accélérer ces prochains jours. Car tout doit être fin prêt pour le 24 décembre au soir. C’est à cette date que celui qu’on appelle aussi le Père Chalande à Genève et en Savoie va s’envoler pour réaliser sa tournée mondiale de distribution de cadeaux aux enfants (plus ou moins sages).



Pour rencontrer le Père Noël, découvrir son lieu de vie et ses ateliers, mais aussi toute sa famille, direction la Haute-Savoie. C’est là que se trouve le Hameau du Père Noël, à Saint-Blaise, et le Grand Parc de Noël, à Andilly, deux communes situées entre Genève au nord et Annecy au sud.

Nouveautés et clou du spectacle

Le féerique complexe de loisirs et de divertissements propose cette année deux nouveautés. La première est la Maison des Mères Noël (les sœurs du Père Noël), située au Hameau.

La Maison des Mères Noël, au Hameau du Père Noël, à Saint-Blaise. MILLO MORAVSKI

La seconde est la Maison du Père Fouettard (le contraire du Père Noël) et de ses ramoneurs qui a été déménagée au Grand Parc.

La Maison du Père Fouettard, au Grand Parc de Noël, dans la commune voisine d’Andilly. MILLO MORAVSKI

L’occasion pour les visiteurs de renouer avec leur âme d’enfant en côtoyant ces personnages mythiques, en se prenant en photo avec eux et en écoutant leurs contes.

Le clou du spectacle sera le départ du Père Noël dans son traîneau, le samedi 24 décembre à 18 h 30, au Hameau. L’événement sera marqué par le tir de feux d’artifice.

Un quart de visiteurs romands

Président de l’association (sans but lucratif) Le Petit Pays-Andilly Loisirs, qui gère les deux sites notamment, Vincent Humbert l’affirme: «En termes de concept et de diversité des univers proposés, notre village du Père Noël est unique au monde.»



Cette année, 180’000 visiteurs sont attendus. Si l’objectif était atteint, ce serait 10’000 de plus qu’en 2021 et trois fois plus qu’en 2006, l’année de l’ouverture du complexe. «Même si les familles avec enfants constituent la majorité de nos visiteurs, on constate de plus en plus de couples sans enfants», note le responsable, qui est aussi maire de la commune d’Andilly. «Environ un quart d’entre eux provient de toute la Suisse romande», précise-t-il.

Le Hameau est ouvert jusqu’au 1er janvier, tandis que le Grand Parc est ouvert jusqu’au 31 décembre.

