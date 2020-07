Eschenz (TG) – Le père meurtrier soupçonné de violence domestique L’homme qui a tué ses deux jeunes enfants, le week-end dernier, en Thurgovie, était connu des autorités.

L’homme de 38 ans qui a tué ses deux enfants de 4 et 7 ans le week-end dernier à Eschenz (TG) a été impliqué dans une affaire de violence domestique en automne 2019 dans le canton de Schaffhouse. Il a été expulsé du domicile familial.

Le père est connu des autorités schaffhousoises depuis l’automne 2019, a indiqué jeudi le Département de l’économie, qui est aussi responsable des affaires judiciaires. Les enquêtes menées dans le cadre de l’affaire de violence domestique n’ont révélé aucun indice laissant supposer que l’homme représentait un danger pour lui-même ou pour les autres.

Séparation du couple

Après avoir été expulsé du domicile familial, l’homme a été examiné par les services psychiatriques des hôpitaux de Schaffhouse. Les psychiatres n’ont décelé aucun signe de danger. Son placement à des fins d’assistance a dû être annulé.

Une procédure de séparation du couple s’est déroulée entre novembre 2019 et janvier 2020 devant le Tribunal cantonal de Schaffhouse. Il y a eu un accord entre les parents sur la séparation et la garde des enfants. Il n’y a eu aucun signe que l’homme présentait un danger pour lui-même ou autrui durant cette procédure, souligne les autorités schaffhousoises.

Conflit parental

En mars et avril de cette année, la mère a contacté l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA/KESB en allemand). Elle a signalé un conflit parental concernant la séparation. À aucun moment, elle n’a déclaré que les enfants pouvaient être en danger à cause du père.

L’APEA a ouvert des enquêtes. Elles n’ont révélé aucun indice laissant supposer que les enfants pourraient être en danger auprès de leur père.

Les autopsies des trois corps découverts dimanche dans un appartement à Eschenz ont révélé que la mort des deux enfants est intervenue sans blessure externe. Le père de famille a succombé à des coups de couteau qu’il se serait infligés.

