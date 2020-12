Parade – Le Père Fouettard se déconfine dans les rues de la Jonction L’escorte, ce vendredi, sera réduite au strict nécessaire. Casting de crise mais sortie publique quand même. Thierry Mertenat

Il pourra être aperçu ce vendredi entre 10 h et 17 h DR

C’est quoi, ce monstre? On dirait un peu une planche d’écorché, façon Renaissance, mais revisitée au goût du jour. Si on lit bien la titraille en haut de l’affiche, il s’agit du portrait en marche du Père Fouettard, tout droit sorti d’un cabinet de curiosités. Il ne cache rien de son anatomie artistique, il dévoile sa musculature machinée, ses tissus, sa dentition et une araignée tissant sa toile de l’arrière vers l’avant du crâne.

Tourmenté, notre Fouettard, écrasant sous ses pas des monstres à tête de virus, à l’instant où il annonce son apparition annuelle dans le quartier de la Jonction. Il y parade en effet depuis plus de quarante ans, quatre décennies à enchaîner les boulevards et les préaux d’école, avant de finir brûlé au milieu du parc Gourgas.

La parade et le bûcher, on oublie. Covid oblige, la prestation a été considérablement réduite, l’escorte ramenée au nombre autorisé, soit deux porteurs de marionnettes, deux musiciens et un guide. Un petit groupe de cinq participants. «Cela ressemblera plus à une performance d’art contemporain ou, comme dans Tintin, à un personnage qui annonce la fin du monde», explique l’un d’eux sans lâcher son nom.

Peur de la police? Non, elle est prévenue. Notre Père Fouettard, flanqué de son pendant féminin, la Chauchevieille (la «black flying witch» sur l’affiche), défilera sans personne devant ni derrière, les enfants et les parents resteront aux balcons et aux fenêtres. Exactement comme l’avait expérimenté le jour du 1er Août à Meyrin Étienne Dahu, cette autre marionnette géante à la carrière beaucoup plus récente.

Comme l’espace public est orphelin de tout ce qui court et défile ce mois de décembre, on signale la chose exclusive, tout en saluant au passage le travail d’illustration qui l’annonce. Cette affiche à se relever la nuit entre deux cauchemars est signée Buster Yanez, un dessinateur indépendant et imprimeur, bien connu sur la scène alternative, installé à l’atelier de sérigraphie Crache Papier, à l’Usine.

Interdit lui aussi, le crachat sur la chaussée, mais pas en revanche d’aller à la rencontre de cette créature fouettant nos esprits, ce vendredi entre 10 h et 17 h. Il suffira de repérer sa présence déambulante à l’oreille, au détour d’une rue de la Jonction, rythmée par la fameuse réplique chantée à l’unisson par les enfants, en réponse à la question de savoir qui a peur du Père Fouettard: «C’est pas nous, c’est pas nous!» Cette année, on en est moins certain.