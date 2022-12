Diplomatie – Le Pentagone exhorte la Turquie à ne pas mener d’offensive en Syrie Le ministre américain de la défense Lloyd Austin a exprimé mercredi à son homologue turc Hulusi Akar sa «forte opposition» au lancement d’une nouvelle offensive d’Ankara en Syrie.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin (à gauche) et le ministre turc de la Défense Hulusi Akar lors d’une réunion des ministres de la Défense de l’OTAN à Bruxelles, le 16 mars 2022. AFP

La Turquie a effectué le 20 novembre une série de raids aériens dans le nord-est de la Syrie sur des positions de combattants kurdes. Son président, Recep Tayyip Erdogan, a réitéré la semaine dernière son intention d’ordonner, «le moment venu», une offensive terrestre.

«Désescalade»

Lloyd Austin «a appelé à la désescalade et partagé la forte opposition du ministère de la Défense à une nouvelle opération militaire turque en Syrie», a déclaré mercredi le Pentagone dans un communiqué. Il a aussi présenté ses condoléances pour les victimes de l’attentat d’Istanbul, qui a fait six morts et plus de 80 blessés le 13 novembre. La Turquie a accusé les Kurdes de l’avoir commandité, ce qu’ils ont démenti.

La veille de cet échange entre Lloyd Austin et son homologue, le porte-parole du Pentagone avait déclaré qu’une opération terrestre de la Turquie en Syrie risquerait de «compromettre» les acquis de la guerre contre l’État islamique (EI) dans ce pays.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.