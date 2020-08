On ne le répétera jamais assez, avant de partir, il est primordial de préparer son voyage. Il ne s’agit pas seulement de penser à glisser sa brosse à dents et des sous-vêtements de rechange dans sa valise mais aussi, par exemple, de bien se renseigner sur la destination choisie. La mésaventure que vient de connaître Patricia, cette Genevoise qui s’est vu refuser l’accès à bord d’un avion Easyjet en partance pour Mykonos parce qu’elle n’avait pas téléchargé un QR code, est là pour nous le rappeler.

Il y a peu encore, l’Européen voyageait léger, il est vrai. Une simple carte d’identité, deux clics de souris et hop! Billet en poche, à plus forte raison à bas prix, à moi le soleil de Mykonos, le carillon de Big Ben, la blancheur des murailles de Dubrovnik ou encore les plages de la Costa Brava. Seulement, avec l’ouverture des frontières, on a quelque peu perdu certains réflexes. L’arrivée du Covid a tout chamboulé. La crise sanitaire agit comme une piqûre de rappel: non, prendre l’avion n’est pas qu’une simple formalité.

Désormais, le pays à risque n’est plus seulement cette destination tropicale où une vaccination contre l’hépatite ou la typhoïde s’avéraient nécessaires. Le mal est aujourd’hui partout. Planétaire. Et afin de se protéger, les nations prennent chacune leurs propres mesures. De surcroît, pour ne rien arranger, les recommandations évoluent très rapidement, rythmées par les soubresauts de la pandémie.

Le retour de frontières moins perméables qu’auparavant est sans aucun doute pénible à accepter, en ce sens qu’il bouscule nos habitudes. Les Genevois sont bien placés pour le savoir. Ils scrutent d’un œil inquiet l’évolution de la maladie en France, cette voisine à laquelle ils sont intimement liés et qui pourrait être prochainement placée sur la liste rouge des pays à risque.

Xavier Lafargue

