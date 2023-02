Dès le 7 février dans la Vieille-Ville – Le peintre Pierre Montant guigne au-delà du motif Les derniers tableaux de l’artiste genevois sont à découvrir dans la galerie La Cave, à côté de l’Hôtel de Ville, jusqu’au 21 février. Benjamin Chaix

Pierre Montant dans son atelier, devant l’un de ses tableaux les plus mystérieux. LDD

Pierre Montant redescend à La Cave, cet extraordinaire espace d’exposition situé sous l’ancienne caserne bâtie en 1786 au 16 de la rue des Granges. On entre par une porte latérale. C’est au 4, rue Henri-Fazy. Le peintre genevois y a ses habitudes depuis longtemps. Il est ravi d’y exposer ses nouveaux tableaux dès le 7 février, après une interruption due aux restrictions imposées par le Covid.

Il avoue aussi avoir connu une courte panne d’inspiration, liée peut-être à ce contexte de crise sanitaire. C’est du passé, revoici notre artiste octogénaire ragaillardi et riche de toiles fraîchement peintes, inspirées par ses promenades en Italie et au bord de l’Allondon.

Tableau décroché des pas perdus

Exposer à deux pas de l’Hôtel de Ville n’est pas sans rappeler à l’auteur de «L’approche éblouie» que cette œuvre de 1990 a quitté les cimaises de la salle des pas perdus depuis plusieurs mois. Il n’en savait rien, lui à qui cette commande avait été faite par les cantons en guise de cadeau à l’État de Genève à l’occasion du 175e anniversaire de l’entrée de Genève dans la Confédération. Il a découvert sa disparition lors d’une Journée portes ouvertes à l’Hôtel de Ville en mars 2022, après les derniers travaux de restauration du bâtiment.

Ce tableau de 3,80 mètres de long sur 2,40 mètres de haut représente l’éblouissement qu’avaient dû ressentir les Confédérés en 1815, arrivant chez nous sur des barques et découvrant soudain, au milieu du petit lac, Genève dans l’écrin de la rade, entre ciel et eau. Une œuvre impressionnante qui ne semble pas manquer beaucoup au gouvernement quand Pierre Montant s’enquiert de son sort auprès de la Chancellerie d’État. La réponse est évasive.

Affaire à suivre…

Elle l’est un peu moins en ce début d’année. Répondant à l’auteur de ces lignes, la cheffe du Service communication et information de la Chancellerie d’État, Emmanuelle Jaquet, confirme que «dans sa nouvelle configuration, la salle des pas perdus où le tableau était accroché n’est plus destinée à accueillir cette toile. Prochainement d’autres projets de rénovation de services de l’administration cantonale vont avoir lieu, ce qui permettra d’envisager la possibilité de réintégrer certaines œuvres, dont celle-ci.» Affaire à suivre…

Vue de l’Allondon à travers une trouée végétale. LDD

En attendant, les nouveaux tableaux de Pierre Montant témoignent de sa curiosité intacte et de sa faculté à voir au-delà du motif. Quelque chose l’intrigue dans un paysage – la forme d’un nuage, le profil d’un rivage, le mystère d’un vestige – et voilà son imagination stimulée et son pinceau en action. À vérifier dès mardi dans la Vieille-Ville.

Détail d’une vue de l’Allondon avec une rive en forme de profil humain. LDD

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.