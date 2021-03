Course au Conseil d’État – Le PDC perd la majorité absolue au sein de l’exécutif valaisan Le démocrate-chrétien Serge Gaudin n’a pas réussi à accéder au gouvernement valaisan dimanche lors du deuxième tour de l’élection au Conseil d’État. Le nouvel exécutif comptera deux PDC, un PLR, un PS et un UDC.

Le PDC a perdu dimanche son troisième siège et la majorité absolue au Conseil d’État valaisan. Un séisme dans l’histoire du canton dominé par les démocrates-chrétiens. Le nouveau gouvernement comptera deux PDC, un PLR, un PS et un UDC.

Le démocrate-chrétien Serge Gaudin n’a pas réussi à accéder au gouvernement valaisan. Avec 37’414 voix, il est arrivé loin derrière ses deux colistiers, les sortants réélus Roberto Schmidt et Christophe Darbellay. Serge Gaudin a été lâché par le Haut-Valais où il a perdu 6340 voix par rapport au premier tour. Un retard qu’il n’a pas réussi à combler avec les voix engrangées dans le Valais romand.

«La déception est à la hauteur des efforts consentis durant la campagne: énorme!» réagit auprès de Keystone-ATS Joachim Rausis. Le président du PDC du Valais romand «ne jette pas la pierre» aux Hauts-Valaisans qui ont resserré les rangs autour des deux candidats germanophones, mais il déplore la perte du siège. Il rappelle néanmoins que le PDC pèse toujours 37%, qu’il «reste le plus grand parti du canton» et qu’il va «rebondir».

Mobilisation du Haut-Valais

Comme au premier tour, le Haut-Valaisan Roberto Schmidt (PDC) arrive en tête avec 55’698 voix. Il est suivi de près par Franz Ruppen (UDC), l’autre germanophone, qui cumule 50’982 suffrages. Tous deux ont pu compter sur une très forte mobilisation de leur région. Le candidat UDC a aussi recueilli plus de 3000 voix de plus qu’au premier tour dans la partie francophone.

Cette mobilisation du Haut-Valais a coûté des voix à tous les candidats romands. Dans l’ensemble du canton, le socialiste Mathias Reynard arrive en troisième position avec 49’094, suivi du PLR sortant Frédéric Favre (48’990 voix) et du démocrate-chrétien Christophe Darbellay (43’799). Ce dernier, de fait élu en tant que seul représentant du Bas-Valais, fait beaucoup moins bien qu’au premier tour.

L’UDC de retour au gouvernement valaisan

Le candidat de l’UDC Franz Ruppen a accédé dimanche au Conseil d’Etat valaisan au détriment du PDC. Le parti signe ainsi son retour aux affaires gouvernementales, quatre ans après l’éviction d’Oskar Freysinger.

Avec 55’698 voix, le conseiller national Franz Ruppen est le deuxième meilleur élu du jour. Par rapport au premier tour, il a pu compter sur une plus forte mobilisation du Haut-Valais (+3203 voix) et a également recueilli plus de 3000 voix supplémentaires dans la partie francophone.

«Nous sommes doublement contents de ce résultat», réagit Kevin Pellouchoud, vice-président de l’UDC du Valais romand auprès de Keystone-ATS. L’électorat a montré sa volonté d’avoir un gouvernement représentant toutes les forces politiques majeures du Valais. C’est important surtout dans une période de crise, ajoute-t-il. «C’est la fin de l’obscurantisme en Valais, nous allons enfin entrer dans le 21e siècle».

