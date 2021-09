Réforme – Le PDC choisit de devenir Le Centre Une assemblée a approuvé mercredi le changement de nom ainsi que le principe de la fusion avec le PBD. Eric Budry

Delphine Bachmann, présidente du PDC Genève. LAURENT GUIRAUD/ Tamedia

Réunis mercredi soir dans la salle communale de Plainpalais, les délégués du Parti démocrate-chrétien (PDC) genevois ont accepté à l’unanimité moins quatre abstentions de gommer la référence chrétienne dans l’appellation du parti cantonal. Le PDC genevois devient Le Centre, un pas déjà franchi par le parti national en novembre 2020 ainsi que par la plupart des partis cantonaux. Le Valais et le Tessin doivent notamment encore se prononcer. Jusque-là, seuls Obwald et Uri ont refusé la dénomination «Die Mitte». À Genève, l’acceptation du nouveau nom ne faisait guère de doute. Parce que les réticences y sont moins grandes que, par exemple, en Valais, et également du fait que le terrain a été bien préparé, et de longue date. Le 13 octobre 2020, Gerhard Pfister, le président du PDC Suisse, était en effet venu dialoguer avec les démocrates-chrétiens du cru sur la thématique. À la fin du mois d’août dernier, les PDC genevois ont encore pu en débattre largement lors de leurs Assises.