Démographie du Grand Genève – Le Pays de Gex dépasse les 100’000 habitants Voici les derniers chiffres de l’Institut national de la statistique de part et d’autre des frontières genevoises. Sophie Simon

Saint-Genis devient la première ville du Pays de Gex, avec plus de 14’000 habitants. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

102’000 habitants, c’est le cap symbolique que vient de franchir le Pays de Gex, rapporte notamment le journal régional «Le Progrès». Citant les derniers chiffres sur la démographie de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l’article avance que ce seuil constituera un «argument de poids» lorsqu’il s’agira de négocier la planification des infrastructures.

Selon le projet de territoire élaboré par la collectivité, cette communauté d’agglomération du département de l’Ain pourrait même atteindre 120’000 habitants en 2030.

Faux résidents

Dans le détail, Saint-Genis arrive en tête du podium avec plus de 14’000 habitants, suivie par Gex (plus de 13’000) et Ferney (non loin des 11’000). Mais ces chiffres du recensement 2020 de l’INSEE sont apparemment contestés par plusieurs élus locaux. Le phénomène des faux résidents notamment, ne serait pas suffisamment pris en compte.

Par ailleurs, l’agglomération d’Annemasse n’est pas en reste puisqu’elle frôle de son côté les 100’000 habitants, nous apprend «Le Dauphiné Libéré». Cela en fait la troisième agglomération la plus peuplée du département de Haute-Savoie, après Annecy et Thonon.

