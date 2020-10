Cafés et restaurants belges fermés un mois Afficher plus

Cafés et restaurants ont gardé portes closes lundi en Belgique, une restriction pour au moins un mois jugée dramatique par ce secteur d’activité, et que le gouvernement a justifiée par l’envolée des chiffres de contamination au coronavirus. «On ne sent pas considérés, et ça me fait mal au coeur (...) j’en peux plus», a lâché la voix brisée par l’émotion Angelo Bussi, un restaurateur bruxellois rencontré dimanche soir par l’AFP au moment où il accueillait ses derniers clients. «Responsables, cuisiniers, plongeurs, tout le monde souffre», a-t-il ajouté, alors que le secteur a déjà dû subir près de trois mois de confinement entre la mi-mars et début juin.

Lundi matin, les enseignes pratiquant la vente à emporter ont pu ouvrir, notamment dans le quartier européen de Bruxelles, mais elles constituent l’exception. Dès l’annonce vendredi des fermetures, qui se doublent d’un couvre-feu entre minuit et 5h00 du matin (à compter de lundi soir), des responsables du secteur avaient crié à la «catastrophe».

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a annoncé vendredi soir la fermeture des cafés et restaurants pour un mois en mettant en avant la croissance «exponentielle» de la pandémie dans ce pays de 11,5 millions d’habitants. Une évaluation de la mesure sera faite au bout de deux semaines.

«La situation est grave et bien pire que le 18 mars quand on a décidé un confinement pratiquement complet», a affirmé M. De Croo dimanche soir en référence au nombre de malades hospitalisés en soins intensifs (412 dans le pays). Cela «va continuer à se dégrader et on doit maintenant tout faire pour qu’on puisse soigner tous les gens qui viennent dans nos hôpitaux», a-t-il ajouté sur la chaîne RTL-TVI, «tous ensemble nous devons limiter au maximum les contacts non nécessaires».