Le patron d'Ethereum veut révolutionner les NFT S'inspirant du jeu vidéo «World of Warcraft», Vitalik Buterin souhaite créer un jeton non fongible que nous ne pourrions plus échanger une fois reçu. Explication.

Vitalik Buterin est le programmeur russo-canadien à l’origine de la création en 2013 d’Ethereum et de l’ether, la deuxième cryptomonnaie du monde. KEYSTONE

En ce moment, la cryptoshère fait grise mine. Le doute s’est emparé de la finance décentralisée (DeFi) et le marché des NFT, ces certificats d’authenticité numériques stockés sur la blockchain et associés à un objet virtuel, accuse un sérieux coup de mou. Malgré cette ambiance morose, de nouveaux projets Web 3.0 fleurissent. Parmi eux, «l’avenir d’Ethereum». Rien que ça! Du moins, à en croire Vitalik Buterin, le cofondateur de la deuxième plus célèbre blockchain, après Bitcoin. Le nom de cette révolution: le «Soulbound Token», ou SBT.

Réseau et toile La bulle des NFT est-elle sur le point d’éclater? Chronique économique Branle-bas dans la cryptosphère Tiré du célèbre jeu vidéo «World of Warcraft», le terme «soulbound» désigne un objet qui est lié au joueur une fois que son personnage en est équipé. Tout échange devient a posteriori impossible. Un principe que Vitalik Buterin souhaite appliquer aux jetons non fongibles. Dans un document de recherche publié en ligne le 11 mai dernier, le programmeur russo-canadien annonce vouloir créer des NFT qui ne pourraient plus être transférés une fois reçus. Ils resteraient pour toujours dans le portefeuille, baptisé «soul wallet», de leur détenteur.

Les cas d’usages des SBT seraient nombreux, à commencer par les diplômes universitaires. En effet, si un certificat devait prendre la forme d’un NFT, rien n’empêcherait son détenteur de le transférer ou vendre à un tiers qui n’aurait pas rempli les conditions d’obtention (années d’études, examens, etc.).

Autre situation où les jetons «soulbound» auraient du sens: l’embauche de personnes ayant participé à un événement. Le SBT permettrait de prouver que le détenteur s’est réellement déplacé et n’a pas simplement acquis le jeton en l’achetant sur une place de marché. Bien entendu, en cas de tromperie lors de l’obtention ou de non-respect des conditions liées à sa détention, le SBT pourrait être révoqué par l’entité qui l’a émis.

Scepticisme

Un NFT «non-transférable» après réception? L’idée est loin de faire l’unanimité, comme le relève Cointribune. Ses détracteurs avancent notamment que les SBT ne sont que des certificats «classiques» qui n’ont nul besoin de la blockchain pour exister. Et de rappeler que l’intérêt principal de cette technologie repose justement sur la maximisation des transactions.

Mais qu’importe, le cofondateur d’Ethereum croit dur comme fer à la possibilité d’intégrer des éléments non financiers dans le Web 3.0. Les premiers jetons «soulbound» devraient être disponibles avant la fin de l’année.

