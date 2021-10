Xavier Magnin, conseiller administratif et bientôt ex-président de l’Association des communes genevoises, quitte son poste après trois ans de mandat.

Le conseiller administratif de Plan-les-Ouates, le PDC Xavier Magnin, aura passé trois ans à la tête de l’Association des communes genevoises (ACG). Alors qu’un bras de fer est entamé avec le Canton, il dresse le bilan d’une fonction qu’il a manifestement trouvée passionnante. Interview.

Xavier Magnin, quand vous êtes entré en fonction en 2018, vous appeliez à «établir une relation de confiance avec le canton». Qu’est-ce qui n’a pas marché?

Le maintien du projet d’écrêtage des revenus des communes les plus riches au profit du Canton et l’absence de lâcher prise du Conseil d’État sur les tâches à transférer. Mais en trois ans, beaucoup de dossiers communs aux communes ont avancé, comme la reprise des pompiers professionnels (SIS) par l’ensemble des communes, la création d’une fondation participant au financement d’une fondation participant au financement des places en crèches, l’aide à Pro Senectute ou aux sans-abri. La péréquation entre les communes par le fonds pour le développement urbain a aussi été renforcée. Toutes les communes se sont jointes à la Nuit est belle. La consultation sur la loi sur les déchets. Enfin, l’ACG s’est engagée dans le financement des travaux du Théâtre de Carouge, du Grand Théâtre et de la Nouvelle Comédie.