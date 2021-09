Lutte contre le Covid-19 – Le patron de Moderna voit la fin de la pandémie dans un an Le directeur de la société biotechnologique Moderna s’est exprimé sur la crise du coronavirus dans plusieurs journaux suisses. Il plaide pour une dose de rappel.

À la mi-2022, «il y aura suffisamment de doses pour vacciner tous les habitants de la planète», déclare Stéphane Bancel dans un entretien diffusé mercredi par la Neue Zuercher Zeitung (photo d’archive). AFP

La pandémie de Covid-19 sera terminée dans un an, estime le directeur de la société biotechnologique Moderna, Stéphane Bancel. Selon lui, les personnes âgées et à risque ayant été vaccinées contre le coronavirus au début de la crise doivent recevoir un rappel.

Lire également: À quand l’abandon du certificat Covid suisse?

À la mi-2022, «il y aura suffisamment de doses pour vacciner tous les habitants de la planète», déclare Stéphane Bancel dans un entretien diffusé mercredi par la Neue Zuercher Zeitung. Moderna planche sur le développement «d’un rappel annuel qui couvre toutes les maladies respiratoires d’origine virale», précise-t-il dans Le Temps.

La technique de l’ARN messager a un potentiel énorme, ajoute-t-il au Blick. Des combinaisons de vaccins contre le coronavirus et les virus de la grippe devraient être possibles, affirme-t-il. «Les patients recevraient une seule injection et seraient vaccinés contre plusieurs virus».

«Des mises à jour annuelles»

La vision de Moderna est de faire «comme avec l’iPhone, un produit aux applications multiples avec des mises à jour annuelles», explique Stéphane Bancel dans Le Temps. «Chaque année, on s’adaptera aux souches de l’année» et «chaque année, on veut ajouter plus de virus comme on ajoute une application à un iPhone».

La vision de Moderna est de faire «comme avec l’iPhone, un produit aux applications multiples avec des mises à jour annuelles», explique Stéphane Bancel dans Le Temps (photo d’illustration). AFP

Les vaccins combinés devraient être sur le marché en 2023, précise le patron de Moderna dans le Blick. L’essai clinique de ces vaccins débutera avant la fin de l’année. L’essai pour la partie du vaccin contre la grippe est déjà en cours, ajoute-t-il.

Lire également: Le rebond du Covid chez les jeunes invite à la prudence

Moderna veut renforcer son siège européen à Bâle, poursuit Stéphane Bancel dans la NZZ. Actuellement, 50 personnes y sont employées. Les effectifs devraient doubler à la fin de l’année et tripler dans le courant de l’année prochaine. «Il n’est pas facile de recruter rapidement du personnel qualifié en Europe», déplore-t-il, soulignant qu’aux États-Unis, c’est plus rapide.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.