Suisse – Le patron de La Poste veut une distribution quotidienne du courrier Le directeur de La Poste, Roberto Cirillo, rejette samedi dans la presse l’idée de ne distribuer le courrier qu’un jour sur deux. Selon lui, la distribution quotidienne est un besoin important pour la population. Il s’oppose aussi à un renchérissement du courrier.

La qualité de la distribution est l’une des raisons pour lesquelles La Poste s’est bien développée par rapport aux autres entreprises postales, déclare Roberto Cirillo dans une interview diffusée par les journaux du groupe de presse CH-Media. Cette qualité élevée doit être maintenue, ajoute-t-il.

«Nous ne voulons pas nous transformer en musée», image celui qui est à la tête du géant jaune depuis deux ans. La nouvelle stratégie ne passera pas par une réduction des effectifs, mais par une transformation de l’entreprise, poursuit-il, précisant que La Poste veut se concentrer sur la logistique. Le courrier et la logistique postale ont été réunis depuis le 1er janvier 2020.

Avenir de Postfinance

Aujourd’hui, 95% des lettres et 93% des colis sont postés par des clients commerciaux ou des entreprises, souligne Roberto Cirillo. La Poste est un canal entre les entreprises et les clients finaux, ajoute-t-il. «Le rôle principal du service de base est de fournir des solutions logistiques aux petites et moyennes entreprises».

Concernant Postfinance, la direction que va prendre la filiale du géant jaune n’est pas encore claire, note Roberto Cirillo. Mais deux éléments sont importants, selon lui: Postfinance doit pouvoir accorder hypothèques et prêts et la question de la propriété ne doit pas être détachée du mandat de Postfinance de fournir un service de base.

Si Postfinance devait se voir attribuer un nouveau modèle commercial ou de nouveaux propriétaires, il serait impératif de réglementer la manière dont le mandat de service de base dans le domaine des paiements doit être structuré, note le patron de La Poste.

