Visites – Le patrimoine sous l’angle du savoir-faire Les 28es journées européennes invitent à découvrir l’univers des métiers artisanaux. Notre sélection genevoise. Philippe Muri

3 rue du jura, permanence médicale de Cornavin. PASCAL FRAUTSCHI

Il y a 100 ans, Genève innovait en instituant la première mesure de protection au titre de monument historique. Ajoutant à la protection des monuments celle des sites, le Canton classait les marais et les ruines du château de Rouelbeau, à Meinier. D’autres édifices suivront, notamment l’Hôtel de Ville, l’ancien arsenal, le collège Calvin et le Palais de justice. Également et au fil du temps, des fontaines, des parcs, des temples, des églises, des immeubles, etc. Classer, c’est bien, mais comment entretenir et développer un bien culturel? Ces questions, parmi d’autres, sont au centre des 28es journées européennes du patrimoine, placées sous le double thème du faire et du savoir-faire. Dans toute la Suisse, samedi et dimanche, plus de 400 visites guidées, promenades, ateliers et tables rondes figurent à l’affiche. Genève en propose une bonne vingtaine, qui invitent à plonger dans l’univers des métiers artisanaux. Notre sélection.

Le centre médico-chirurgical de Cornavin, aux allures de soucoupe volante. Une des visites genevoises proposées lors des Journées du patrimoine. État de Genève-OPS

Le centre médico-chirurgical de Cornavin

Son architecture très particulière fait que ce bâtiment inscrit à l’inventaire en 2019 est souvent comparé à une soucoupe volante. Imaginé par de jeunes architectes parmi lesquels Pascal Haüsermann et Claude Costy-Haüsermann, cet ovni commandité en 1969 par le docteur Pierre Steiner invite au voyage. La visite de cette icône permettra d’aborder notamment le contexte de sa création, ainsi que les techniques et les matériaux utilisés.

Sa 11 sept., 9 h, 11 h, 14 h; di 12 sept., 11 h, 13 h et 15 h, rue du Jura 1-3

Les ruines du château de Rouelbeau. LUCIEN FORTUNATI

Le château de Rouelbeau

Le 31 mai 1921, la ruine meynite du XIVe siècle et son site naturel devenaient officiellement un monument historique. Fouillé et étudié entre 2001 et 2014, le site révèle des vestiges exceptionnels, mais complexes à conserver. Un drone a permis d’effectuer des relevés tridimensionnels. Ce savoir-faire est à l’origine de la réalisation d’une maquette en bronze monumentale et d’un film en images de synthèse. Un travail de consolidation a aussi été effectué sur les courtines et les tours encore en place.

Sa 11 sept., 12 h, 14 h, 16 h; di 12 sept., 11 h, 13 h, 15 h. Chemin de Rouelbeau à Meinier

Déplacement d’un menhir à la manière des gens du Néolithique. Pas évident… Philippe Guillonnet

Le menhir de Chancy

À moins d’avoir pu disposer de grands costauds du type Obélix, comment les populations du Néolithique ont-elles pu extraire, manutentionner, déplacer et dresser des mégalithes de plusieurs tonnes? Les Journées du patrimoine invitent à vivre une aventure unique en participant à un chantier grandeur nature. Objectif: redresser et mouvoir un authentique menhir découvert sur la commune de Chancy. Pas évident en utilisant les techniques supposées des hommes du Néolithique…

Sa 11 et di 12 sept., Chancy, centre du village

À bord de la Neptune, on naviguera au large de Chambésy. État de Genève-OPS

À bord de la «Neptune»

Croisière instructive que celle-ci. À bord de la Neptune, on naviguera au large de Chambésy, près de deux anciennes carrières de molasse rouge, dénommées la Petite et Grande Pierrière. Aujourd’hui immergés, ces sites gisent sous environ 1,5 mètre d’eau. Ils ont été exploités du XVIe siècle au XVIIIe siècle durant la saison hivernale, lorsque le Léman était plus bas. Les pierres de taille de cette formation sédimentaire se retrouvent sur plusieurs façades prestigieuses genevoises, à l’image de la cathédrale Saint-Pierre, l’Hôtel de Ville ou la maison Tavel.

Sa 11 et di 12 sept., 9 h, 13 h et 15 h 30. Embarquement quai Gustave-Ador 75 (plage des Eaux-Vives)

