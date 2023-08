Le patrimoine genevois en détail (9/12) – Une bulle de verdure. Mais où? À vous de jouer! Reconnaissez des sites inscrits au patrimoine et découvrez leur histoire. Un concours organisé en partenariat avec l’Office des sites et du patrimoine. Des lots à gagner lors d’un tirage sort le 4 septembre. Tribune de Genève

a) À l’avenue du Mervelet, du côté du parc Trembley

b) Au chemin Clos-Belmont, près de la gare des Eaux-Vives

c) À l’avenue Miremont, à Champel

d) Au chemin de Grange-Falquet, à Chêne-Bougeries LUCIEN FORTUNATI

Détail mystère No 8: la solution

Une mécanique de précision

Le jeu-concours sur les objets du patrimoine nous emmenait hier à la SIP. L’ancienne Société genevoise d’instruments de physique, à Plainpalais. En 1862, le propriétaire du terrain et professeur de botanique Marc Thury ainsi que le physicien Auguste de la Rive y créent le premier atelier de mécanique de précision, lequel donne par la suite, en 1869, naissance à la Société genevoise d’instruments de physique, sous l’égide de Théodore Turrettini.

Le bâtiment de l'ancienne Société des Instruments de Physique (SIP). LUCIEN FORTUNATI

Ce site industriel incarne cent cinquante ans d’histoire de l’industrie de l’outillage de haute précision à Genève et fait symboliquement le lien entre un XIXe ​siècle marqué par les travaux d’illustres scientifiques et le passage aux applications industrielles.

Le site de Plainpalais se développe essentiellement entre 1910 et 1958, avec des ajouts de bâtiments (ateliers, hangars, bureaux) en diverses époques. Au milieu de la rue du Colonel-Couteau, l’atelier des compteurs et frigorifiques date de 1912, auquel est ajouté en 1917 le bâtiment des calibres et en 1928, une halle de montage. Du côté de la rue des Bains, les éléments sont plus récents, avec une halle d’assemblage (1947) et un atelier (1958), abritant aujourd’hui respectivement le Centre d’art contemporain et le MAMCO (BAC).

Au plus fort de son activité, l’usine occupe jusqu’à 2000 ouvriers, on y fabrique des machines-outils de haute précision, vendues dans le monde entier.

Aujourd’hui, le site est un exemple réussi de reconversion, puisqu’il y abrite de nombreuses entreprises du secteur tertiaire, mais aussi une vie culturelle, associative et nocturne. Pour cela, il a fallu passer par des adaptations aux normes de sécurité et thermiques. Un important projet de restauration du BAC est aujourd’hui porté par la Ville de Genève. La SIP a été mise à l’inventaire en 2015.

Le bâtiment sera à l’honneur lors des Journées du patrimoine (9 et 10 ​septembre), consacrées cette année à la thématique du réemploi. CML

