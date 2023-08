Vous les connaissez, ou même passez fréquemment devant, mais ne savez peut-être pas que tel édifice, lampadaire ou autre objet de notre patrimoine bâti est inscrit à l’inventaire du Canton ou bénéficie de mesures de protection. Durant douze jours, la «Tribune de Genève», en partenariat avec le Département du territoire et son Office du patrimoine et des sites, propose de partir à la découverte d’objets ayant tous une histoire à raconter. Un avant-goût des Journées du patrimoine qui se tiendront les 9 et 10 septembre.

Pour rendre l’expérience ludique, les lectrices et les lecteurs sont invités à participer à un concours. Sur la base d’une photo présentant un détail, il est question de deviner de quel site il s’agit. A chaque question son temps de réponse, chaque jour de 6 h à 23 h. Répondre à chaque épisode – douze en tout – n’est pas une condition sine qua non pour participer au concours (on peut le prendre en route), mais cela augmente vos chances pour le tirage au sort final qui aura lieu le 4 septembre parmi les bonnes réponses.

À gagner:

– 5 x 1 abonnement d’un an à la «Tribune de Genève»..

– 10 x deux bons de 50 francs auprès de Manor et la Fnac.