Architecture – «Le patrimoine, c’est ce que l’on doit léguer à nos enfants» Deux coprésidents prennent la tête de Patrimoine Suisse, Genève. Une de leur mission sera de sensibiliser les jeunes. Christian Bernet

Les deux nouveaux coprésidents de Patrimoine Suisse, Genève: Pauline Nerfin et Lionel Spicher. Lucien FORTUNATI

L’association Patrimoine Suisse, Genève change de tête. Exit Robert Cramer, qui en a tenu les manettes durant une dizaine d’années. Il a été remplacé par deux coprésidents. Pauline Nerfin, historienne de l’architecture, et Lionel Spicher, architecte. À 34 et 42 ans, ils représentent la nouvelle génération et comptent, justement, insuffler l’amour du patrimoine à la jeunesse. Interview.

Pourquoi un duo à la présidence? La défense du patrimoine est-elle devenue trop exposée pour une seule personne? Pauline Nerfin: Non, pas du tout. Cela se fait de plus en plus, notamment en Suisse alémanique. C’est peut-être la marque de la nouvelle génération. Nous avons tous les deux de petits enfants et la tâche est lourde, nous avions envie de la partager, ce qui permet d’être plus souples. Lionel Spicher: Cela nous permet aussi d’être complémentaires. Elle est historienne, je suis architecte et notre vice-président est juriste.