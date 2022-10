Tombes et monuments funéraires – Le patrimoine artistique de nos cimetières manque de protection Seuls trois monuments, deux au Grand-Saconnex et un à Carouge, bénéficient d’une inscription à l’inventaire des bâtiments dignes de protection. Benjamin Chaix

Le tombeau du physicien et chimiste britannique Humphry Davy, mort à Genève en 1829, apparaît éclatant de blancheur sur cette photo ancienne du cimetière des Rois à Plainpalais, seul champ de repos où les monuments ne semblent pas menacés. BIBLIOTHEQUE DE GENÈVE

Pour qui s’intéresse à l’histoire de Genève, ses cimetières sont un passage obligé. C’est évidemment là que le passé s’attarde, quand les règlements et ceux qui les appliquent lui en laissent le temps. Le temps, les tombes en disposent en quantité, croit-on naïvement. En réalité il leur est compté par la durée des concessions et la décision des vivants de renouveler ou non celles-ci. Et quand prolonger n’est plus possible, dalles et monuments disparaissent pour toujours.