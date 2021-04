Scandale à la RTS – «Le patriarcat est encore bien debout» Les conclusions des investigations menées à la suite d’un article du «Temps» sur des cas de harcèlement à la RTS déçoivent le collectif de la grève féministe. Lorraine Fasler , Laurence Bezaguet Grobet

Près de six mois après avoir manifesté devant l’entreprise, des collaborateurs de la RTS évoquent un sentiment de «gâchis et de tristesse» à la lecture des conclusions de l’enquête. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Le Syndicat suisse des mass media (SSM) a réagi dans la foulée de la conférence de presse de la SSR par le biais d’un communiqué. Il salue la prise en compte de la souffrance des victimes dans le dossier «Robert», cet ex-cadre dénoncé pour mobbing, mais s’interroge sur l’adéquation entre la lecture qu’il fait du rapport et les décisions du conseil d’administration de la SSR. Il réserve donc sa position, «le temps d’analyser la situation et de prendre le pouls du personnel qu’il représente».

Le syndicat s’interroge sur les chances de succès du changement culturel souhaité et sur les personnes qui devront incarner le changement et réclame la participation du personnel au processus de nomination de l’encadrement et l’implication du personnel dans les processus décisionnels, afin de contrer «un processus opaque et la gestion top-down».