Rive – Le Patio associe homard et bœuf, mais pas que… Le chef de cuisine Rodolphe Estiot-Braud vous régale aussi de thon au guacamole, de ravioles couvertes de truffe et d’une aile de raie à la grenobloise. Alain Giroud

Le Patio Rive Gauche (on attend toujours celui de la Rive Droite…) s’est spécialisé, depuis que Philippe Chevrier a repris l’établissement, dans le mariage du homard et du bœuf. Tout en conservant quelques plats qui ont fait la réputation du lieu à l’époque de Michel Prato. Parallèlement, le chef de Châteauvieux a repris l’arcade voisine qu’il a transformée en salon et salle à manger privée. Les clients peuvent même y fumer le cigare. Et sûrement s’offrir un menu sur mesure…