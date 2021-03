Israël lance le badge vert – Le passeport vaccinal, nouveau sésame des Israéliens Seules les personnes vaccinées peuvent accéder aux salles de restaurants, spectacles et centres sportifs. Benyamin Netanyahou parie sur le retour à la normalité pour remporter les législatives. Thierry Oberlé, Jérusalem

Les détenteurs du badge vert, à télécharger après l’injection de la deuxième dose de vaccin, peuvent s’attabler à l’intérieur des restaurants. 40% des Israéliens sont déjà vaccinés. AFP



Le pays champion du monde de la vaccination entre avec précaution dans ce qu’il espère être le début du monde d’après. La course vers l’immunité collective s’accompagne d’un déconfinement progressif. Dimanche, les cafés et les restaurants ont rouvert, tout comme l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, et la vie culturelle a repris.

«Ceux qui n’ont pas le passeport vert n’entrent pas.» Zach Granit, le directeur de l’Opéra de Tel-Aviv

Dans son bureau avec vue sur les gratte-ciel, Zach Granit, le directeur de l’Opéra de Tel-Aviv, met à l’affiche dès mercredi des concerts avec chanteurs et orchestre sur scène. «Les anciens programmes sont remplacés par des créations adaptées aux circonstances. Les chœurs disparaissent, les orchestres comptent moins de musiciens. Si le Covid décline vraiment, nous referons du XXL», explique-t-il. «Le public doit être rassuré. Il n’y aura pas d’entracte ni de buvette. Ceux qui n’ont pas le passeport vert n’entrent pas.»