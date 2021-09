Éditorial - Le pass est aussi une liberté

C’est un tour de vis comme on en a connu plusieurs depuis un an et demi. Depuis lundi, un certificat Covid (lié à une vaccination, un test récent ou une guérison) doit être exhibé pour rentrer dans un café, un fitness ou une aula universitaire. Encore une marque d’autoritarisme, comme on peut le lire sur les réseaux? La mesure, comme toute règle, a certes un aspect liberticide. Sans que cela ne la rende outrancière.

En 2021, le refus du vaccin anti-Covid ne constitue pas qu’une prise de risque pour soi. Il affecte la communauté en démultipliant la probabilité de devenir vecteur du virus et d’infecter même des personnes chez qui le vaccin n’aurait pas eu toute l’efficacité espérée. La forte circulation virale pèse en outre déjà sur les hôpitaux, au détriment des malades de tous types qui en ont besoin.

Si les réfractaires à la piqûre restent libres de leur opinion, ils doivent aussi accepter que la collectivité est libre de se prémunir face au péril accru qu’ils engendrent. Réserver des lieux publics aux individus détenteurs de certificats permet à ces derniers de s’y rendre à moindres risques. Les cafetiers peuvent aussi renouer avec leur jauge normale. Et ce sont là des libertés en plus.

Pour les réticents, le prix à payer n’a rien d’inhumain. Le sport? Privé de fitness, on peut toujours courir en forêt. Les études? Le téléenseignement garantit le droit à l’éducation. Le cinéma? Le streaming existe. Le bistro? Avec un pull, la terrasse fera l’affaire.

On ne voit pas là le moindre signe d’une dictature. À moins de croire que nos libertés ne pourraient être qu’absolues, même lorsqu’elles ont un impact sur la vie d’autrui. À moins de croire que ces libertés n’iraient jamais de pair avec une responsabilité quant à leurs conséquences.

