Plan contre la 4e vague – Le pass Covid est-il la seule alternative aux fermetures? Alain Berset met au défi les voix critiques de proposer un autre moyen efficace de préserver le système de santé. Voici leurs réponses. Lise Bailat , Gabriel Sassoon

Le conseiller fédéral Alain Berset propose, avec le gouvernement, d’étendre le certificat Covid aux restaurants, fitness, salles de concert, théâtres, casinos, etc. si la surchauffe du système hospitalier menace. KEYSTONE/Anthony Anex

C’est un peu la peste ou le choléra. En mettant en consultation une extension du certificat Covid mercredi, le conseiller fédéral Alain Berset a présenté le dilemme qui se pose à ses yeux: si la situation se dégrade encore, afin d’éviter une saturation des hôpitaux, les Suisses ont le choix entre le certificat Covid pour accéder à la majorité des lieux de loisirs et de culture ou la fermeture de ces établissements.

«Le certificat, c’est le chemin si les difficultés surviennent. Et la seule alternative, c’est la fermeture. Et en termes de coûts, les conséquences sont beaucoup plus importantes», déclarait mercredi le socialiste.