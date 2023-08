Le Parti socialiste veut rendre gratuite la contraception Une initiative cantonale est lancée. Pour les socialistes, l’enjeu est double: la santé publique et le pouvoir d’achat. Théo Allegrezza

La conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle, le député Thomas Wenger et la conseillère municipale en ville de Genève Joëlle Bertossa, tous les trois candidats au Conseil national, mercredi 16 août 2023. LAURENT GUIRAUD

Quelques mois après avoir déposé son texte pour un chèque dentaire de 300 francs, le Parti socialiste investit à nouveau le terrain de la santé. Il a lancé mercredi une initiative législative populaire cantonale proposant, cette fois, que tous les frais de contraception soient pris en charge, quelle que soit la méthode (stérilet, préservatif, implants, pilule contraceptive ou du lendemain…).

«C’est un véritable enjeu de santé publique», souligne le député Thomas Wenger, président du PS genevois, rappelant le rôle fondamental joué par la contraception contre les maladies sexuellement transmissibles, mais également pour limiter les interruptions volontaires de grossesse.

Coût non négligeable

Seulement voilà, se protéger a un coût. Prendre la pilule équivaut par exemple à une facture de 40 francs par mois en moyenne, tandis que la pose d’un stérilet peut s’élever à 400 francs environ (hors consultations). «Le coût de la contraception est un frein pour les jeunes et les personnes à bas revenus», fait valoir la conseillère municipale en ville de Genève Joëlle Bertossa.

Avec cette initiative, le PS «vise» aussi la question du pouvoir d’achat. C’est l’une des principales préoccupations des ménages, alors que le montant des primes maladie et des loyers continuent de grimper. Les socialistes se profilent ainsi sur une thématique chère à la droite, à deux mois des élections fédérales. Ce n’est pas un hasard si les trois élus présents face à la presse sont candidats à Berne cet automne.

Objectif: 5500 signatures

«Au parlement fédéral, les différentes interventions que nous avons déposées ont été balayées par la majorité de droite», déplore la conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle, candidate à sa réélection. À défaut de pouvoir modifier la législation fédérale en inscrivant la contraception dans le catalogue des prestations remboursées par la LAMal (loi sur l’assurance maladie), le PS genevois aimerait faire œuvre de pionnier en agissant au niveau cantonal. «Comme pour l’assurance maternité», glisse Laurence Fehlmann Rielle.

Les socialistes évaluent à «plusieurs dizaines de millions de francs» par an le coût de la prise en charge de la contraception par le Canton. «L’État en a les moyens», estime Thomas Wenger, faisant référence aux deux derniers exercices financiers qui se sont avérés largement excédentaires (727 millions de francs en 2022). Une étude menée dans le Colorado, aux États-Unis, a démontré que pour chaque dollar dépensé dans le programme d’accès gratuit, les autorités ont économisé six dollars en soins de santé associés à la grossesse et à l’accouchement.

Les socialistes ont jusqu’au 18 décembre pour recueillir 5479 signatures valables. Le cas échéant, le texte passera ensuite devant le Grand Conseil, avant une éventuelle votation populaire.

