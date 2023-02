Procès d’Alain Soral – Le parquet vaudois fait appel de la condamnation Le Ministère public estime que la peine est trop légère et que ses propos étaient bien homophobes. Il requiert trois mois ferme. Dominique Botti DÉVELOPPEMENT SUIT

Alain Soral au Palais de justice de Montbenon le 14 décembre 2022. KEYSTONE

C’est officiel. L’affaire Alain Soral n’est pas close. Le nouveau procureur général du Canton de Vaud, Eric Kaltenrieder, a annoncé ce mardi matin qu’il fera appel contre le jugement prononcé en première instance à Lausanne contre Alain Soral.

Le premier magistrat vaudois estime que la condamnation du trublion d’extrême-droite est trop légère. «Le Ministère public maintient son appréciation: les propos de M. Soral sont homophobes et tombent sous le coup de la loi qui protège la dignité humaine et l’égalité entre les êtres humains. Il est primordial que le Tribunal cantonal tranche cette question et établisse une jurisprudence», développe le procureur général.

Pour rappel, le pamphlétaire avait été condamné à des jours-amendes pour diffamation fin 2022. Or, ses propos tenus contre une journaliste qui avait déposé plainte pénale sont bien homophobes et incitent à la haine et à la discrimination, selon le communiqué du Ministère public. Ce dernier requiert trois mois de prison ferme en plus des jours-amendes. La balle est désormais dans le camp du tribunal cantonal.

Dominique Botti est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 Heures, spécialisé dans les enquêtes de terrain, les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @dominiquebotti

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.